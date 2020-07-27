Вызовы экстренной медпомощи в Украине поделили на четыре категории, - МЗ

27 июля, 2020, 16:10

В Минздраве сообщили, что в Украине для оптимизации предоставления экстренной медицинской помощи вводят четыре категории срочности вызовов и, соответственно, алгоритмов реагирования на них

Об этом во время брифинга 27 июля сообщила первая заместитель министра здравоохранения Ирина Садовьяк, передает РБК-Украина .

Садовьяк заметила, что сейчас уже отработаны оптимальные алгоритмы оказания экстренной медпомощи по определенным категориям вызовов.

"На этапе реформирования отрасли мы отметили, что две трети пациентов не получают вовремя оказания помощи бригадой ("скорой", - ред.). Из общего количества вызовов, а это 6,8 млн, 4,7 (млн, - ред.) являются несвоевременными ", - сказала она.

Поэтому вызовы экстренной медпомощи разделены на несколько категорий:

Категория 1 - это критическое состояние больного, которое требует немедленного реагирования, вмешательства или реанимационных мероприятий. Для этой категории вызова время до первого контакта с больным должно составлять менее 10 минут.

Категория 2 - экстренный вызов, к которому относятся потенциально серьезные состояния, могут требовать быстрой оценки, неотложной помощи на месте или неотложного транспортировки. Время до первого контакта должно составлять до 20 минут.

Категория 3 - неэкстренные состояния, которые не несут угрозы для жизни и здоровья пациента, например, обострение хронических заболеваний. Эти вызовы будут направлены на первичное звено, а при возможности на вызов поедет бригада, не задействованная на вызовах для предыдущих категорий

Категория 4 - непрофильные вызовы. Реагирование происходит без выезда бригады экстренной медпомощи, и пациент может получить консультацию по телефону или будет направлен на оказание помощи семейным врачом.

Садовьяк добавила, что тариф на вызов бригады экстренной медицинской помощи повысили от 112 грн до 163 грн. В целом с 1 июля до конца года дополнительно на экстренную медпомощь выделено почти 2 млрд грн.

В апреле-июне медицинские учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, получили около 2,5 млрд грн .

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