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Espreso.tvОбществоВспышка COVID-19: заражение обнаружили у работников Печерского райсуда Киева

Вспышка COVID-19: заражение обнаружили у работников Печерского райсуда Киева


фото: slovoidilo
В Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса, пока проводят тестирование на COVID-19 контактных лиц работников суда

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19... Решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - говорится в сообщении.

Вместе с тем суд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.

"Просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашей обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - призывают в суде.

Учреждение также просит с пониманием отнестись к временным профилактическим мероприятиям и предлагает гражданам воспользоваться возможностью подать свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик суда.

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