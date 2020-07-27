Вспышка COVID-19: заражение обнаружили у работников Печерского райсуда Киева

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины".

"Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, что у работников Печерского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19... Решается вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде", - говорится в сообщении.

Вместе с тем суд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.

"Просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашей обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений", - призывают в суде.

Учреждение также просит с пониманием отнестись к временным профилактическим мероприятиям и предлагает гражданам воспользоваться возможностью подать свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик суда.

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