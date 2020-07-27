Восемнадцать лет спустя: во Львове помянули жертв Скниловской трагедии

27 июля, 2020, 17:01

27 июля 2002 г. случилась авария, которую по количеству погибших называют самой большой трагедией в истории авиационных шоу. Родственники погибших традиционно пришли помянуть родных и возложить цветы на место происшествия

Об этом сообщает "Еспресо-Запад".

Сотни людей сегодня - на месте трагедии в Скниловском аэропорту. Чтят память погибших во время аварии, случившейся в день празднования 60-й годовщины 14 авиационного корпуса Военно-воздушных Сил Украины на Скниловском аэродроме под Львовом. Тогда фигуры высшего пилотажа выполнял опытный экипаж пилотов первого класса группы "Украинские соколы" Владимир Топонарь и Юрий Егоров. Посмотреть на шоу пришли около 10 тысяч человек. Впрочем около часа истребитель упал в толпу зрителей.

Сейчас родственники пришли с фотографиями своих родных. У часовни вблизи молятся за них. До сих пор боль не утихает. Со слезами на глазах вспоминают трагический день. У кого-то погибли родители, у кого-то внуки, дети. По официальным данным, 27 июля 2002 года погибло 77 человек, из которых было 28 детей. 250 посетителей получили травмы.

С портретом сына стоит Зинаида Рудь. Парню было 24 года

"Мой сын как раз закончил университет 27 июня 2002. Получил диплом, а ровно через месяц погиб, - со слезами на глазах рассказывает Зинаида. - Помню, тогда телефон не отвечал. Я подумала, что он врач и кому-то помогает. Позвонила старшему сыну и он сообщил, что надо быстро в больницу ехать. Говорит, самолет упал. Господи, мы тогда на такси примчались в больницу, а сын мой сидел на лестнице, руками голову обнял, все в крови, в кусочках мяса, рубашка порвана. Не хотел мне о смерти брата сказать. У него был страшный шок. А самое был травмирован внук. Но выжил ".

После панихиды все отправились к месту трагедии. У памятного знака возложили цветы и зажгли лампадки. У могилы невестки и внука в инвалидной коляске сидит Екатерина Сеник. В день шоу она была в Тернополе с младшим сыном. Семья старшего с тремя детьми уехала смотреть шоу.

"Мне позвонили и сказали, что погибла невестка и один из внуков, - вспоминает Екатерина. - Я никогда не забуду тот день. Мой сын вместе с двумя мальчиками отошли фотографировать, как самолет будет делать то фигуру. Вот они и выжили. А Наталья с Славчик остались и погибли. как ехала во Львов, всю дорогу думала, что они живы. Впрочем, к тому времени я еще не знала, кто из внуков погиб. как посмотрела, что Славчика нету, как начала кричать. Славчик всегда мне говорил: "бабку, буду конструктором, я сделаю такого робота, что уже никогда не будут люди в саркофаг в Чернобыле заходить. Я придумаю такого робота, который будет спасать людей ". Восемнадцать лет прошло, а такая тоска по ним, что нет сил ".

После трагедии выдвинули несколько версий причин аварии. Одна из них - плохая организация, подготовка и проведение авиашоу. Эти дни помнят и народные депутаты Украины, которые пришли помянуть погибших.

"В тот день смешалось железо, кровь и человеческие тела. Боль, который тогда родился, уже с львовянами 18 лет, - делится своими переживаниями народный депутат Украины Олег Синютка. - Очень важно, чтобы каждый из нас понимал, что эта боль и скорбь порожденные непрофессионализмом и безответственностью. и когда мы говорим об этой трагедии, мы обязательно должны всегда думать, что ни одна непрофессиональная, безответственная человек никогда не принесет добра. Поэтому, через 18 лет, мы должны не только оплакивать и помнить тех 77 невинно убитых жертв, мы должны ежедневно думать, что на каждом месте должен быть человек, который хорошо знает свое дело, которое любит людей, которая отвечает за те вещи, которые ей поручены обществом, государством и людьми. и тогда таких трагедий у нас не будет ".

"Для меня это понятные места, я вырос здесь рядом, на соседней с аэропортом улочке, - рассказывает народный депутат Украины Николай Княжицкий. - Каждый раз, когда прихожу сюда, понимаю горе этих людей. Горя в украинском должно быть меньше. К сожалению, это горе продолжается и на российско-украинской войне. или из-за беспомощности власти, или из-за агрессии российской власти ".







По завершении молитвенных мероприятий люди еще долго не расходились и оплакивали своих родных. У каждого погибшего были свои мечты, о которых семьи знают и рассказывают. Даже после долгих 18 лет боль еще остается и они продолжают с ним жить дальше.

Кристина Парубий