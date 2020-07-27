Венедиктова назначила нового руководителя киевской прокуратуры

27 июля, 2020, 13:34

Новым главой киевской прокуратры назначили Олега Кипера

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что Олег Кипер до назначения занимал должность заместителя председателя киевской прокуратуры.

Венедиктова заявила, что ожидает от нового руководителя столичной прокуратуры эффективной и слаженной работы.

"Задач много, но надеюсь, что коллектив столичной прокуратуры, работая единой командой, обеспечит их эффективное выполнение, а результаты будут соответствовать запросам общества", - добавила она.

В свою очередь, Кипер поблагодарил за доверие и заверил, что приложит максимум усилий для эффективного выполнения поставленных задач.

Справка: Олег Кипер работу в органах прокуратуры начал в 2001 году. Занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, заместитель начальника управления - начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины. 9 июня 2020 года приказом Венедиктовой был назначен на должность заместителя прокурора г. Киев.

В сентябре 2019 года Олег Кипер вернул себе должность старшего прокурора Главного управления надзора в Окружном административном суде Киева. В ОАСК отметили, что люстрация Олега Кипера была безосновательной, а его причастность к узурпации власти президентом-беглецом Виктором Януковичем не установлена.

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