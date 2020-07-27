В Ираке произошел взрыв на складах с оружием

27 июля, 2020, 07:56

В Ираке, в южном пригороде Багдада, взорвались склады с оружием

Об этом сообщает Reuters .

В Багдаде были слышны многочисленные взрывы. О жертвах не сообщалось. Министр обороны Ирака Осман Ганим сформировал комитет для расследования инцидента.

Причиной взрыва считают высокие летние температуры и плохие условия хранения. Склады принадлежат полиции Ирака, и являются частью военной базы.

По данным источников в системе безопасности страны, в августе 2019 года на данном объекте произошел пожар, который унес жизнь одного человека.