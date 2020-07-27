В Ираке произошел взрыв на складах с оружием
27 июля, 2020, 07:56
В Ираке, в южном пригороде Багдада, взорвались склады с оружием
Об этом сообщает Reuters .
В Багдаде были слышны многочисленные взрывы. О жертвах не сообщалось. Министр обороны Ирака Осман Ганим сформировал комитет для расследования инцидента.
Причиной взрыва считают высокие летние температуры и плохие условия хранения. Склады принадлежат полиции Ирака, и являются частью военной базы.
По данным источников в системе безопасности страны, в августе 2019 года на данном объекте произошел пожар, который унес жизнь одного человека.
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