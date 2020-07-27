В Украине за июль утонуло более 200 человек, - ГСЧС
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 27 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка", - говорится в сообщении.
В то же время, 51 человек утонул на водных объектах в Украине в течение только одной прошлой недели.
Спасатели подчеркнули, что летом количество трагических случаев на водоемах значительно возрастает и просят обратить внимание, что безопасными считаются только проверенные водоемы с обследованным дном и присутствием спасательного поста.
"Уважаемые граждане! В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь на водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны! " - отметили в ГСЧС.
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