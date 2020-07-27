 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине за июль утонуло более 200 человек, - ГСЧС

В Украине за июль утонуло более 200 человек, - ГСЧС


фото: dsns.gov.ua
Среди погибших на водоемах в июле - 22 ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 27 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка", - говорится в сообщении.

В то же время, 51 человек утонул на водных объектах в Украине в течение только одной прошлой недели.

Спасатели подчеркнули, что летом количество трагических случаев на водоемах значительно возрастает и просят обратить внимание, что безопасными считаются только проверенные водоемы с обследованным дном и присутствием спасательного поста.

"Уважаемые граждане! В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь на водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны! " - отметили в ГСЧС.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать