В Украине за июль утонуло более 200 человек, - ГСЧС

27 июля, 2020, 12:31

Среди погибших на водоемах в июле - 22 ребенка

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 27 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка", - говорится в сообщении.

В то же время, 51 человек утонул на водных объектах в Украине в течение только одной прошлой недели.

Спасатели подчеркнули, что летом количество трагических случаев на водоемах значительно возрастает и просят обратить внимание, что безопасными считаются только проверенные водоемы с обследованным дном и присутствием спасательного поста.

"Уважаемые граждане! В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь на водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны! " - отметили в ГСЧС.

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