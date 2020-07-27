В Украине объявили штормовое предупреждение: ожидаются грозы и шквалы

27 июля, 2020, 09:36

Сегодня, 27 июля, на территории западных и южных регионов, а также в Житомирской области будет ухудшение погодных условий

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В западных, Житомирской областях и в южной части грозы, при грозах местами шквалы 15-20 м/с, в южной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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