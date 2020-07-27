В шести регионах Украины нельзя смягчить карантин, - МЗ
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы:
- Винницкая область (динамика 27,33%);
- Волынская область (динамика 48,01%);
- Закарпатская область (загруженность коек 63,39%);
- Львовская область (выявление 11,35%);
- Тернопольская область (динамика 53,13%);
- Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).
При этом для смягчения карантина регионы должны соответствовать следующим критериям: загруженность мест в больницах не более 50%; проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 000 населения; процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.
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