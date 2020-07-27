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Espreso.tvОбществоВ шести регионах Украины нельзя смягчить карантин, - МЗ

В шести регионах Украины нельзя смягчить карантин, - МЗ


фото: 0352.ua
К ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Львовская, Тернопольская и Черновицкая области

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 27 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы:

- Винницкая область (динамика 27,33%);

- Волынская область (динамика 48,01%);

- Закарпатская область (загруженность коек 63,39%);

- Львовская область (выявление 11,35%);

- Тернопольская область (динамика 53,13%);

- Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).

При этом для смягчения карантина регионы должны соответствовать следующим критериям: загруженность мест в больницах не более 50%; проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 000 населения; процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше 10%.

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