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Espreso.tvОбществоВ РФ приговорили к штрафу журналиста, которому в голосовании по обнулению сроков Путина сломал руку полицейский

В РФ приговорили к штрафу журналиста, которому в голосовании по обнулению сроков Путина сломал руку полицейский


фото: thebell
В российском Санкт-Петербурге суд оштрафовал корреспондента Медиазона Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на избирательном участке

Как сообщает Медиазона, журналиста оштрафовали по статье о «неповиновение полицейскому на избирательном участке».

Ему назначили 2000 рублей штрафа по делу о вмешательстве в работу избиркома и вынесли предупреждение за нарушения "режима самоизоляции", который в то время действовал в Санкт-Петербурге.

В полиции утверждают, что Френкель "провоцировал конфликтную ситуацию" и мешал работе комиссии на участке, где голосовали за поправки в Конституцию РФ. В протоколе сказано, что во время задержания журналист "упирался ногами, хватался за стены, вырывался, отталкивал сотрудников".

По данным Медиазоны, в суде допросили бывшего главу Дворцового муниципального округа Санкт-Петербурга Дмитрия Абрамова - он говорит, что был наблюдателем на участке. Абрамов заявил, что журналист упал и сломал руку не из-за действий полицейского. Во время инцидента он наступил Френкелю на ногу и со словами "симулянт" дернул за сломанную руку.

"... версия самого мента: он применил боевой прием заламывания руки, а я в это время решил падать, поэтому падением своим сломал себе руку. Это смешная ложь, но более логично, ведь о ручку двери я не мог получить скручивающий перелом", - прокомментировал сам журналист в Twitter.

Полицейский Денис Дмитриев, сломал руку журналисту, в свою очередь, сказал, что пытался вывести его с участка по требованию председателя комиссии, поскольку Френкель мешал избирателям - сам журналист это отрицает.

Он подал заявления в Следственный комитет о препятствовании деятельности журналистов и превышении должностных полномочий полицейским. Следом начал проверку. В Френкеля закрытый перелом средней трети правой плечевой кости со смещением отломков, который требовал операции.

Напомним, корреспондент Медиазоны 30 июня приехал на участок в Санкт-Петербурге из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса.

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