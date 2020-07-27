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Espreso.tvОбществоВ Луганской области погиб горняк

В Луганской области погиб горняк

В Луганской области на шахте "Новодружеская" из-за обвала породы погиб горняк

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец в Facebook.

"Из Луганской области сообщают, что час назад на шахте "Новодружеская"(ГХК "Лисичанскуголь") погиб горняк - Прохорцев Константин Валерьевич, 1979 года рождения. У него остались двое детей 16 и 11 лет", - написал Волынец.

По его словам, предварительная причина трагедии - обвал породы.

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