В Киеве взрывотехники проверяют подозрительный рюкзак

27 июля, 2020, 15:48

В киевском жилом комплексе "Французский квартал" взрывотехники проверяют неизвестный рюкзак

Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

"В французского квартале нашли неизвестный рюкзак. Сейчас его проверяют взрывотехники", - говорится в сообщении.