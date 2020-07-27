В Киеве взрывотехники проверяют подозрительный рюкзак
27 июля, 2020, 15:48
В киевском жилом комплексе "Французский квартал" взрывотехники проверяют неизвестный рюкзак
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
"В французского квартале нашли неизвестный рюкзак. Сейчас его проверяют взрывотехники", - говорится в сообщении.
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