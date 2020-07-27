В Киеве выявили еще 70 больных коронавирусом, - Кличко

27 июля, 2020, 10:09

За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"На сегодняшний день в столице уже 7 690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет, 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет", - написал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13, в Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9 случаев.

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