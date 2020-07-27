 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Киеве выявили еще 70 больных коронавирусом, - Кличко

В Киеве выявили еще 70 больных коронавирусом, - Кличко


фото: reuters
За минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"На сегодняшний день в столице уже 7 690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели: 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет, 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 3 девочки от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет", - написал Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13, в Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9 случаев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать