В Киеве устраняют повреждения на ТЭЦ: три района частично остались без света

27 июля, 2020, 19:58

27 июля вечером часть Киева осталась без электричества, некоторым потребителям также выключили воду

Об этом передает пресс-служба КГГА.

Сегодня произошло повреждение оборудования на ТЭЦ №5.

Подразделения КП "Киевтеплоэнерго" работают на месте для восстановления работы оборудования. Также осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ - 3:00.

"Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители - без водоснабжения", - пишут в КГГА.

В сообщении издания Информатор говорится, что остановились троллейбусы и перестали работать светофоры.

В КГГА добавили, что задерживается ряд троллейбусных маршрутов: № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.

Электроэнергия исчезла примерно в 19:00. Часть Шевченковского, Печерского и Соломенского района по состоянию на 19:25 остаются без света. Жители Позняков отмечают, что у них тоже был скачок напряжения,

В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали. В ТЦ River Mall также перебои со светом.

На станциях метро Дружбы Народов и Печерская внезапно погас свет. Люди выходят наружу.