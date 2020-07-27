В Киеве устраняют повреждения на ТЭЦ: три района частично остались без света
Об этом передает пресс-служба КГГА.
Сегодня произошло повреждение оборудования на ТЭЦ №5.
Подразделения КП "Киевтеплоэнерго" работают на месте для восстановления работы оборудования. Также осуществляется переподключение потребителей. Ориентировочный срок выполнения работ - 3:00.
"Часть потребителей Печерского, Голосеевского и Соломенского районов временно остаются без электроснабжения, некоторые потребители - без водоснабжения", - пишут в КГГА.
В сообщении издания Информатор говорится, что остановились троллейбусы и перестали работать светофоры.
В КГГА добавили, что задерживается ряд троллейбусных маршрутов: № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 38, 40, 40к, 42д, 43, 50.
Электроэнергия исчезла примерно в 19:00. Часть Шевченковского, Печерского и Соломенского района по состоянию на 19:25 остаются без света. Жители Позняков отмечают, что у них тоже был скачок напряжения,
В ТРЦ Ocean Plaza из-за отсутствия света людей эвакуировали. В ТЦ River Mall также перебои со светом.
На станциях метро Дружбы Народов и Печерская внезапно погас свет. Люди выходят наружу.
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