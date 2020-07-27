В Киеве нашли 80 снарядов времен Второй мировой войны
27 июля, 2020, 16:35
В поселке Быковня, что в Киеве, обнаружено и изъято 86 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны
Об этом сообщили в пресс-служба Главного управления ГСЧС в Киеве.
Спасатели в поселке Быковня на ул. Радистов обнаружили 86 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.
Речь идет о артснаряд диаметром 152 мм (4 единицы), диаметром 122 мм (9 единиц), диаметром 107 мм (7 единиц), диаметром 76 мм (60 единиц), диаметром 37 мм (6 единиц).
Боеприпасы изъяты, их вывозят на полигон для подрыва.
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