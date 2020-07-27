В Киеве милиция задержала двух молодых людей за похищение автобуса и опасное вождение
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
26 июля патрульные получили вызов о похищении автобуса "Богдан". Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской.
"Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям. Вскоре пустой "Богдан" обнаружили на улице Тульчинской. К инспекторов сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео "приключений" автоворов - молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль один другу. После чего покинули автобус во дворе и скрылись", - говорится в сообщении.
Также очевидцы указали вероятное направление бегства водителей. Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции.
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