В Кремле назвали разговор Зеленского и Путина "деловым и содержательным"

27 июля, 2020, 15:42

Представитель российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор 26 июля президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина имел конструктивный и деловой характер

Об этом сообщает ТАСС

"Что касается атмосферы разговора, то он был конструктивным, деловым, и разговор был содержательным", - заявил Песков.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.

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