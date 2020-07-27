В Кремле назвали разговор Зеленского и Путина "деловым и содержательным"
27 июля, 2020, 15:42
Представитель российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор 26 июля президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина имел конструктивный и деловой характер
Об этом сообщает ТАСС
"Что касается атмосферы разговора, то он был конструктивным, деловым, и разговор был содержательным", - заявил Песков.
- Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.
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