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Espreso.tvОбществоВ Кремле назвали разговор Зеленского и Путина "деловым и содержательным"

В Кремле назвали разговор Зеленского и Путина "деловым и содержательным"


фото: reuters
Представитель российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор 26 июля президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина имел конструктивный и деловой характер

Об этом сообщает ТАСС

"Что касается атмосферы разговора, то он был конструктивным, деловым, и разговор был содержательным", - заявил Песков.

  • Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.

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