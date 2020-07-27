В Карпатах нашли потерянных туристов
Вечером 26 июля в дежурное поисково-спасательноео отделение в поселке Ворохта, урочище Заросляк на Ивано-Франковщине, поступило сообщение о том, что между горами Пожежевская и Данчиж Яремчанского городского совета заблудились отец с дочкой. Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает "Еспресо.Захид".
К поисково-спасательным работам привлекли пятерых работников поисково-спасательного отделения третьей специализированной поисково-спасательной группы Специализированной поисково-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения В ГСЧС в Ивано-Франковской области, базирующихся в поселке Ворохта в урочище Заросляк.
Потерянных туристов нашли быстро: уже через час после получения сообщения спасатели сопроводили отца с дочерью на учебно-спортивную базу "Заросляк".
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