В городе Льва во второй раз представят "Львовскую школу акварели"

27 июля, 2020, 15:35

Свои работы покажут 36 известных художников

В субботу - 1 августа - во Львовском дворце искусств откроется выставка "Львовская школа акварели", содержание которой составят акварели художников, проживающих во Львове или раньше здесь учились.

На фото: акварель Галины Отчич

Речь идет о работах 36 авторитетных художников не только из Украины, но и из-за рубежа, каждый из которых уже имеет свой установленный профессиональный стиль и, соответственно, собственное художественное лицо: Игорь Юрченко, Галина Отчич, Владимир Стасенко, Роман Опалинский, Сергей Иванов, Богдан Пикулицкий, Борис Кузьма, творческая пара Анатолий и Галина Кравченко и многие другие.

Как рассказала "Еспресо-Запад" организатор события, глава "Украинского международного акварельного общества ИWS Ukraine" Галина Отчич, это уже второе такое широкое представление сообщества акварелистов в городе Льва под названием "Львовская школа акварели": первое было в сентябре 2017 года. Но на этот раз речь идет не только о выставке как таковой, а также о мастер-классах художников в течение двух недель (именно столько продлится выставка) и о активной помощи действу украинского производителя акварельных красок ROSA - Ukrainian Manufacturer of Fine Art Materials.

Фото: Акварель Игоря Юрченко

"Львову есть что показать, - делится мыслями с "Еспресо-Запад" один из участников выставки, известный акварелист Игорь Юрченко. - Потому что творческие подходы причастных к этому городу людей действительно очень интересны. Это не только глубокие традиции, а также новые темы, материалы, новаторские поиски, использование современных опытов и др. Думаю, двух одинаковых создателей вы в этой экспозиции не найдете. и это то, что определяет суть причастных к "Львовской школе акварели".