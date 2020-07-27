В Черновцах восстановят ночные театрализованные экскурсии под открытым небом
Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
1 августа, как только зайдет солнце, в заведении оживет история - стрелки часов вернутся назад в прошлое, а локации проснутся от столетнего сна и заиграют новыми, доселе неизвестными красками.
Мельник, хозяин, знахарь и другие персонажи встретят посетителей и погрузят их в атмосферу старого села, что скрывает немало тайн и легенд. А экскурсовод поведет людей вечерними тропами музея под открытым небом, которые расскажут о древней жизни буковинцев.
После увлекательного путешествия во времени, посетителей ждет музыкальный бум - романтическая вечеринка с приглашенными молодежными группами.
Театрализованную ночную экскурсию в музее архитектуры и быта уже проводили до карантина. С 1 августа же такие действа будут проходить раз в месяц.
- Напомним, на этой неделе на Львовщине запланирован ряд мероприятий по случаю 155-летия со дня рождения Главы УГКЦ, общественного деятеля, интеллектуала, мецената Митрополита Андрея Шептицкого. Чествование памяти Шептицкого началось 26 июля и продлится до 29 июля
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