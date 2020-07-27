В Черновцах восстановят ночные театрализованные экскурсии под открытым небом

27 июля, 2020, 20:04

Черновицкий областной музей архитектуры и быта откроет двери для посетителей в вечернее время

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

1 августа, как только зайдет солнце, в заведении оживет история - стрелки часов вернутся назад в прошлое, а локации проснутся от столетнего сна и заиграют новыми, доселе неизвестными красками.

Мельник, хозяин, знахарь и другие персонажи встретят посетителей и погрузят их в атмосферу старого села, что скрывает немало тайн и легенд. А экскурсовод поведет людей вечерними тропами музея под открытым небом, которые расскажут о древней жизни буковинцев.

После увлекательного путешествия во времени, посетителей ждет музыкальный бум - романтическая вечеринка с приглашенными молодежными группами.

Театрализованную ночную экскурсию в музее архитектуры и быта уже проводили до карантина. С 1 августа же такие действа будут проходить раз в месяц.