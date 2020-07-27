В Черном море завершились военные учения Sea Breeze-2020

27 июля, 2020, 15:34

Завершились международные учения Sea Breeze в Черном море

Об этом сообщает агентство АрмияInform.

"В Черном море завершились юбилейные двадцатые международные учения Sea Breeze. Всего к учениям привлекли около 2 тысяч человек из восьми стран, более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и др. Кроме Украины и США, в учениях приняли участие военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции", - говорится в сообщении

Все маневры были выполнены в полном объеме.

Руководители учений Sea Breeze-2020 поблагодарили участников за высокий уровень профессиональной подготовки. По их словам, эти учения в очередной раз продемонстрировали высокий уровень сотрудничества между Украиной и США и региональными союзниками и партнерами.

Также было отмечено что одной из особенностей нынешних учений была общая удаленная работа двух штабов, из которых осуществлялось управление.

Один штаб находился непосредственно в Одессе, а второй - в городе Рота (Испания) в морском операционном центре 60-го соединения надводных кораблей 6-го флота ВМС США. Работа штабов велась в режиме постоянного обмена информацией. Дистанционно проводилось планирование всех мероприятий, а потом в конце концов сама практическая реализация безопасности операций в Черноморском регионе.

Напомним, 24 июля украинские военные авиаторы в ходе многонациональных учений Sea Breeze-2020 впервые отработали практические стрельбы с вертолета по морской цели как одну из боевых задач.