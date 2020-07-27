В Берлине лиса украла из-под домов почти 100 единиц обуви
Об этом говорится в публикации немецкого издания Der Tagesspiegel, сообщает Европейская правда.
Неожиданная воровка появилась в районе Целендорф немецкой столицы, а разоблачил ее местный житель Кристиан Мейер.
Две недели назад он заметил, что один из двух его кроссовок за ночь исчез с террасы. Он опубликовал известие о пропаже на локальном ресурсе Nebenan.de, и выяснилось, что аналогичная проблема постигла и других жителей.
Через некоторое время Мейер заметил лису на одной из улиц с двумя синими туфлями в челюсти, а через несколько дней проследил за лисой в зеленой зоне.
"Я полз через чащу в течение часа", - рассказал мужчина, добавив, что поцарапал ноги и руки. Поиски оказались удачными: он нашел тайник с почти сотней единиц обуви, некоторые из них погрызенные.
Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen .. In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint . (Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa- Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020
По словам Меейра, он не нашел свой потерянный кроссовок. Но через платформу Nebenan.de нашлись владельцы трех пар обуви.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
-
Читайте также
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-