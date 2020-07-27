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Espreso.tvОбществоВ Берлине лиса украла из-под домов почти 100 единиц обуви

В Берлине лиса украла из-под домов почти 100 единиц обуви


фото: twitter
На юго-западе Берлина лиса украла из-под домов местных жителей более 100 единиц обуви

Об этом говорится в публикации немецкого издания Der Tagesspiegel, сообщает Европейская правда.

Неожиданная воровка появилась в районе Целендорф немецкой столицы, а разоблачил ее местный житель Кристиан Мейер.

Две недели назад он заметил, что один из двух его кроссовок за ночь исчез с террасы. Он опубликовал известие о пропаже на локальном ресурсе Nebenan.de, и выяснилось, что аналогичная проблема постигла и других жителей.

Через некоторое время Мейер заметил лису на одной из улиц с двумя синими туфлями в челюсти, а через несколько дней проследил за лисой в зеленой зоне.

"Я полз через чащу в течение часа", - рассказал мужчина, добавив, что поцарапал ноги и руки. Поиски оказались удачными: он нашел тайник с почти сотней единиц обуви, некоторые из них погрызенные.

По словам Меейра, он не нашел свой потерянный кроссовок. Но через платформу Nebenan.de нашлись владельцы трех пар обуви.

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