В Берлине лиса украла из-под домов почти 100 единиц обуви

27 июля, 2020, 17:45

На юго-западе Берлина лиса украла из-под домов местных жителей более 100 единиц обуви

Об этом говорится в публикации немецкого издания Der Tagesspiegel, сообщает Европейская правда.

Неожиданная воровка появилась в районе Целендорф немецкой столицы, а разоблачил ее местный житель Кристиан Мейер.

Две недели назад он заметил, что один из двух его кроссовок за ночь исчез с террасы. Он опубликовал известие о пропаже на локальном ресурсе Nebenan.de, и выяснилось, что аналогичная проблема постигла и других жителей.

Через некоторое время Мейер заметил лису на одной из улиц с двумя синими туфлями в челюсти, а через несколько дней проследил за лисой в зеленой зоне.

"Я полз через чащу в течение часа", - рассказал мужчина, добавив, что поцарапал ноги и руки. Поиски оказались удачными: он нашел тайник с почти сотней единиц обуви, некоторые из них погрызенные.

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen .. In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint . (Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa - Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

По словам Меейра, он не нашел свой потерянный кроссовок. Но через платформу Nebenan.de нашлись владельцы трех пар обуви.