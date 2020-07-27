В Арктике зафиксировали рекордную высокую температуру

27 июля, 2020, 15:18

На арктическом архипелаге Шпицберген 25 июля была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений

Об этом сообщает AFP со ссылкой на метеорологический институт страны.

Согласно научным исследованиям, глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем на остальной планете.

В Шпицбергене зафиксировали температуру 21,7 градуса Цельсия, что на 0,5 градуса больше предыдущего рекорда, установленного еще в 1979 году.

В связи с тепловой волной за два дня до рекорда температура превышала 21 градус. Обычно в этот период она не более 8 градусов.