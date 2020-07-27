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Espreso.tvОбществоВ Арктике зафиксировали рекордную высокую температуру

В Арктике зафиксировали рекордную высокую температуру


фото: reuters
На арктическом архипелаге Шпицберген 25 июля была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений

Об этом сообщает AFP со ссылкой на метеорологический институт страны.

Согласно научным исследованиям, глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем на остальной планете.

В Шпицбергене зафиксировали температуру 21,7 градуса Цельсия, что на 0,5 градуса больше предыдущего рекорда, установленного еще в 1979 году.

В связи с тепловой волной за два дня до рекорда температура превышала 21 градус. Обычно в этот период она не более 8 градусов.

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