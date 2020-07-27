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Espreso.tvОбществоУкраинский медучреждениям за лечение пациентов с коронавирусом выплатили около 2,5 млрд грн

Украинский медучреждениям за лечение пациентов с коронавирусом выплатили около 2,5 млрд грн


фото: tsn
В апреле-июне медицинские учреждения, оказывающие помощь пациентам с COVID-19, получили около 2,5 млрд грн

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья в Facebook .

"Почти 2,5 млрд грн выплатила НСЗУ за оказание медицинскими учреждениями помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него в апреле-июне", - говорится в сообщении.

В частности, 1 866 млн грн получили медучреждения, оказывающие стационарную помощь пациентам с COVID-19 - на оказание этих услуг НСЗУ законтрактовала 241 медучреждение. 481 млн грн получили 25 центров экстренной медицинской помощи.

В свою очередь 101,7 млн грн получили медучреждения, в которых работают мобильные бригады, выезжающие к людям с подозрением на COVID-19. На сегодня контракты с НСЗУ по этому пакету имеют 929 медучреждений, в которых работает более 1500 мобильных бригад.

Также 48 млн грн получили медучреждения, которые предоставляли стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации - выплаты от НСЗУ получила 141 такая больница.

Отмечается, что всего за апрель-июнь в медучреждения были госпитализированы 18 724 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 3 472 пациентов получили медицинскую помощь в условиях интенсивной терапии.

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