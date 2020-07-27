Украинских нацгвардейцев вооружили штурмовыми винтовками

27 июля, 2020, 17:10

На вооружении у спецназа Национальной гвардии появились штурмовые винтовки UAR-15

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перевооружение происходит согласно стандартам НАТО.

Сейчас винтовки UAR-15 получили военнослужащие отдельного отряда специального назначения Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.