Украинских нацгвардейцев вооружили штурмовыми винтовками
27 июля, 2020, 17:10
На вооружении у спецназа Национальной гвардии появились штурмовые винтовки UAR-15
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Перевооружение происходит согласно стандартам НАТО.
Сейчас винтовки UAR-15 получили военнослужащие отдельного отряда специального назначения Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
Читайте также
-
20 июля, 2020 10 фактов о новом главе Нацбанка Кирилле Шевченко
-
-