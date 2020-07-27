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Espreso.tvСпортУкраинец Зинченко установил новый личный рекорд в АПЛ

Украинец Зинченко установил новый личный рекорд в АПЛ


фото: Getty Images
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел рекордное для себя количество минут в чемпионате Англии по футболу

Об этом сообщает "Трибуна".

В этом сезоне АПЛ он сыграл 19 матчей (13 в стартовом составе), что равно 1 272 минутам.

Это рекордный показатель по игровому времени Зинченко в чемпионате Англии. В двух предыдущих сезонах он провел 1 153 и 533 минуты соответственно.

23-летний украинец был недоступен в 14 матчах АПЛ из-за травмы.

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