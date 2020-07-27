Украинец Зинченко установил новый личный рекорд в АПЛ
27 июля, 2020, 12:18
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел рекордное для себя количество минут в чемпионате Англии по футболу
Об этом сообщает "Трибуна".
В этом сезоне АПЛ он сыграл 19 матчей (13 в стартовом составе), что равно 1 272 минутам.
Это рекордный показатель по игровому времени Зинченко в чемпионате Англии. В двух предыдущих сезонах он провел 1 153 и 533 минуты соответственно.
23-летний украинец был недоступен в 14 матчах АПЛ из-за травмы.
- 21 июля в 37-м туре чемпионата Англии Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Уотфорд" .
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