Украинец Зинченко установил новый личный рекорд в АПЛ

27 июля, 2020, 12:18

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко провел рекордное для себя количество минут в чемпионате Англии по футболу

Об этом сообщает "Трибуна".

В этом сезоне АПЛ он сыграл 19 матчей (13 в стартовом составе), что равно 1 272 минутам.

Это рекордный показатель по игровому времени Зинченко в чемпионате Англии. В двух предыдущих сезонах он провел 1 153 и 533 минуты соответственно.

23-летний украинец был недоступен в 14 матчах АПЛ из-за травмы.

21 июля в 37-м туре чемпионата Англии Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Уотфорд" .