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Espreso.tvСпортУкраинец Чигринский подписал новый контракт с греческим топ-клубом

Украинец Чигринский подписал новый контракт с греческим топ-клубом


фото: aekfc.gr
Украинский защитник Дмитрий Чигринский продлил контракт с греческим АЕКом

Об этом сообщает официальный сайт АЕК .

Новый контракт между сторонами рассчитан до лета 2021-го года. Чигринский будет зарабатывать почти 350 тыс. евро. С бонусами сумма может достичь 400-450 тыс.

33-летний украинец выступает за греческий клуб с июня 2016 года. Всего в сезоне, который прошел, Дмитрий Чигринский провел 25 матчей и забил 3 мяча.

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