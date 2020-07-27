Украинец Чигринский подписал новый контракт с греческим топ-клубом

27 июля, 2020, 13:19

Украинский защитник Дмитрий Чигринский продлил контракт с греческим АЕКом

Об этом сообщает официальный сайт АЕК .

Новый контракт между сторонами рассчитан до лета 2021-го года. Чигринский будет зарабатывать почти 350 тыс. евро. С бонусами сумма может достичь 400-450 тыс.

33-летний украинец выступает за греческий клуб с июня 2016 года. Всего в сезоне, который прошел, Дмитрий Чигринский провел 25 матчей и забил 3 мяча.

1 июля украинский футболист Дмитрий Чигринский забил за АЕК гол в матче чемпионата Греции против ПАОК.