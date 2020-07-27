Украинцам могут начать выдавать официальные электронные адреса: зарегистрирован проект закона

27 июля, 2020, 14:19

Согласно зарегистрированному в Верховной Раде проекту закона, граждане смогут получать официальный электронный адрес вместе с паспортами

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Граждане смогут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий законопроект №3860 зарегистрирован в Верховной Раде.

"Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что официальный электронный адрес смогут получить юридические лица, физические лица-предприниматели, адвокаты, арбитражные управляющие и тому подобные.

По информации Минцифры, официальный адрес будет состоять из идентификатора, отметки "@" и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на ".ru". При этом идентификатором для юридических лиц предлагается определять код согласно ЕГР, а для физлиц-предпринимателей - регистрационный номер карточки налогоплательщика.

Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, ООО, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.

В пресс-службе добавили, что компании, учреждения, общества и ФОПы будут получать официальные электронные адреса автоматически при регистрации или регистрации изменений сведений.

Официальный адрес также будет присваиваться гражданам при оформлении паспорта, его смены или по собственному желанию.

Отмечается, что письма и сообщения, присланные на такой адрес, можно считать направленным и врученными официально и не нуждающимися в дополнительном документальном подтверждении.

По информации ведомства, для юридических и самозанятых лиц предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты. Она будет использоваться при деловом общении, во время переписки с судами, госорганами и тому подобное. При этом если официальный адрес не зарегистрирован в ЕГР, будет сохраняться форма направления писем по почте.

Возможность использования официальной электронной почты при получении паспорта или изменения данных в нем предлагается также для физических лиц. Однако физические лица будут получать официальную электронную почту только по желанию, в том числе через приложение "Дия".

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