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Espreso.tvОбществоСиноптик Наталья Диденко предупредила об усилении жары

Синоптик Наталья Диденко предупредила об усилении жары

28 июля дожди с грозами вероятны в Крыму, на Запорожье, Донецкой, Луганской, а также в Житомирской, Ривненской, Винницкой областях

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Жара пришла в Украину. И завтра, 28 июля, температура воздуха составит в большинстве областей +28 ... + 33 °C", - отметила синоптик.

На Западе Украины будет на несколько градусов ниже, +25 ... + 28 °C.

"Жара на неделе будет усиливаться и в среду на юге, на востоке, в Центре уже подтянутся +33 ... + 36 °C", - сообщила Диденко.

Завтра, во вторник, дожди с грозами наиболее вероятны в Крыму, на Запорожье, Донецкой и южных районах Луганщины, а также в Житомирской, Ривненской, Винницкой областях.

В Киеве 28 июля предполагается сухая жаркая погода. В течение дня +30 ... 32 ° C.

По словам Натальи Диденко, жара в столице продлится первую половину недели, в четверг, 30 июля, придет атмосферный фронт с грозовыми дождями и сбросит с температурного трона жару до + 25 °C.

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