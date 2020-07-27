США надеются, что новое перемирие на Донбассе "даст передышку гражданским общинам"

27 июля, 2020, 08:13

США "крепко поддерживают" усилия Украины по перемирию на Донбассе и надеются, что оно откроет путь к "полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта"

Об этом сообщается на Twitter-странице посольства США в Украине.

"Мы надеемся, что реальное положение дел на местах будет полностью отражать прекращении огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по укреплению прекращении огня, согласованные Трехсторонней контактной группой, вступают в действие 27 июля", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что соблюдение режима прекращения огня даст передышку гражданским общинам, пострадавшим от "насилия, продолжающегося более шести лет".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb