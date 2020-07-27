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Espreso.tvОбществоСмерть сына политзаключенного Сулейманова: сотни людей в Крыму пришли попрощаться с мальчиком

Смерть сына политзаключенного Сулейманова: сотни людей в Крыму пришли попрощаться с мальчиком

В поселке Строгановка в аннексированном Крыму прощаются с трагически погибшим сыном пленника Кремля Руслана Сулейманова Мусой

Фото и видео похорон опубликовала "Крымская солидарность".

На похороны собственного сына пленник Кремля Руслан Сулейманов по понятным причинам не смог приехать. Хотя недавно президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина отпустить политзаключенного.

Родственники решили похоронить на кладбище в поселке Строгановка (Васиет) там, где жил Муса.

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