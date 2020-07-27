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Espreso.tvОбществоСледователи полиции АР Крым сообщили о подозрении двум участникам оккупации полуострова, которые захватывали украинцев

Следователи полиции АР Крым сообщили о подозрении двум участникам оккупации полуострова, которые захватывали украинцев

Правоохранители Крыма сообщили о подозрении двум участникам вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которые принимали участие в задержании украинских граждан на территории оккупированного полуострова

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Следователи полиции Крыму под процессуальным руководством прокуратуры автономии сообщили о подозрении участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которые принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемые в течение февраля-марта 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" участвовали в патрулировании города Севастополь, выявлении и задержании украинских граждан, незаконной проверке документов и обысках автомобилей.

Отмечается, что один из так называемых "бойцов" занимал должность руководителя отдельного подразделения оккупантов "Славянский щит", а другой осуществлял командование незаконно созданным блокпостом "Верхнесадовое", предоставляя преступные приказы.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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