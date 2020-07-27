Следователи полиции АР Крым сообщили о подозрении двум участникам оккупации полуострова, которые захватывали украинцев
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
"Следователи полиции Крыму под процессуальным руководством прокуратуры автономии сообщили о подозрении участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которые принимали участие в задержании украинских граждан на территории полуострова", - говорится в сообщении.
Установлено, что подозреваемые в течение февраля-марта 2014 года в составе незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" участвовали в патрулировании города Севастополь, выявлении и задержании украинских граждан, незаконной проверке документов и обысках автомобилей.
Отмечается, что один из так называемых "бойцов" занимал должность руководителя отдельного подразделения оккупантов "Славянский щит", а другой осуществлял командование незаконно созданным блокпостом "Верхнесадовое", предоставляя преступные приказы.
Фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
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