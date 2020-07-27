Скандальное строительство ТРЦ на Леся Курбаса приостановили, но проезжая полоса до сих пор захвачена

27 июля, 2020, 16:03

Журналисты программы Шустров LIVE посетили объект и выяснили, что изменилось за 2 месяца после скандала

На Борщаговке сводят скандальный ТРЦ прямо посреди дороги. Согласно разрешительным документам, там предстоит реконструкция обычной трамвайной остановки, однако застройщик увлекся - строит 3-этажный торгово-развлекательный центр, отхватив при этом часть дороги для движения автотранспорта.

Еще 12 июня Киевский городской голова пообещал, что строительная компания все уберет и восстановит полноценное движение.



"Застройщик не получал и не мог получить согласование и строить на дороге. Это вообще абсурд. Город заставил застройщика согласиться и убрать это произведение так называемого "строительного креатива" и восстановить всю инфраструктуру, которая была повреждена", - отметил Виталий Кличко.



После того, как общественность и городские власти обратили внимание на проблему, прошло почти 2 месяца. Однако за это время на проспекте Леся Курбаса, 20 ничего не изменилось. Журналисты программы Шустров LIVE посетили объект и выяснили: забор - на месте, часть дороги - до сих пор захвачена, дорожное покрытие - не восстановлено. Пешеходам приходится обходить забор просто по проезжей части.

Активные строительные работы в настоящее время не проводятся, - рассказывают местные, - и даже отсутствие работ не внушает надежды на остановку строительства. Уже в ближайшее время рабочие могут вернуться.

"Это не впервые они приостанавливают. На каждое наше письмо, жалобу они приостанавливают строительство на месяц - на два. А потом продолжают. При этом продолжают еще быстрее и масштабнее", - утверждает жительница многоэтажки по соседству Елена.

Журналисты также выяснили, что строительный беспредел происходит здесь уже как минимум 4 года. В ответ на информационный запрос "Еспресо" в Нацполиции ответили, что еще в августе 2016 г. Главное управление Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство по факту самовольного строительства торгово-развлекательного центра вместо остановки скоростного трамвая на проспекте Леся Курбаса, 20 в Киеве. Следствие продолжается по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 356 (самоуправство) и ч.3 ст.197-1 (самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке).

Напомним, на проспекте Курбаса, 20 в Киеве строят ТРЦ, захватив полосу движения автомобилей. По плану там должна проиходить реконструкция конечной остановки скоростного трамвая. А фактически строится 90 тісяч квадратных метров коммерческой площади: более 300 магазинов, зоны отдыха, бары и рестораны, кинотеатр и др. Сдача центра планируется в следующем году.

Заказчиком строительства торгового центра является ООО "Фаворит-полис" и коммунальное предприятие "Киевпасстранс". "Фаворит-полис" - компания, основанная в 1994 году как такая, которая занимается розничной торговлей продуктов питания. Инвестор строительства - ООО "Спецстройстандарт", которій принадлежит Якову Бассу, отец Дениса Басса, замглавы Киевской городской государственной администрации во времена Леонида Черновецкого, и успешному киевскому адвокату и владельцу адвокатской конторы Сергею Турчинову через его Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Феникс".

Турчинов является бизнес-партнером народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "серого кардинала" столицы Вадима Столара. Вместе они являются владельцами нескольких совместных компаний. Помощники и подчиненные Вадима Столара были учредителями или собственниками компаний, пока в собственности Сергея Турчинова.

Подробнее смотрите в программе Шустров LIVE по 25 июля.