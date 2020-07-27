Скандальное строительство ТРЦ на Леся Курбаса приостановили, но проезжая полоса до сих пор захвачена
На Борщаговке сводят скандальный ТРЦ прямо посреди дороги. Согласно разрешительным документам, там предстоит реконструкция обычной трамвайной остановки, однако застройщик увлекся - строит 3-этажный торгово-развлекательный центр, отхватив при этом часть дороги для движения автотранспорта.
Еще 12 июня Киевский городской голова пообещал, что строительная компания все уберет и восстановит полноценное движение.
"Застройщик не получал и не мог получить согласование и строить на дороге. Это вообще абсурд. Город заставил застройщика согласиться и убрать это произведение так называемого "строительного креатива" и восстановить всю инфраструктуру, которая была повреждена", - отметил Виталий Кличко.
После того, как общественность и городские власти обратили внимание на проблему, прошло почти 2 месяца. Однако за это время на проспекте Леся Курбаса, 20 ничего не изменилось. Журналисты программы Шустров LIVE посетили объект и выяснили: забор - на месте, часть дороги - до сих пор захвачена, дорожное покрытие - не восстановлено. Пешеходам приходится обходить забор просто по проезжей части.
Активные строительные работы в настоящее время не проводятся, - рассказывают местные, - и даже отсутствие работ не внушает надежды на остановку строительства. Уже в ближайшее время рабочие могут вернуться.
"Это не впервые они приостанавливают. На каждое наше письмо, жалобу они приостанавливают строительство на месяц - на два. А потом продолжают. При этом продолжают еще быстрее и масштабнее", - утверждает жительница многоэтажки по соседству Елена.
Журналисты также выяснили, что строительный беспредел происходит здесь уже как минимум 4 года. В ответ на информационный запрос "Еспресо" в Нацполиции ответили, что еще в августе 2016 г. Главное управление Национальной полиции в Киеве открыло уголовное производство по факту самовольного строительства торгово-развлекательного центра вместо остановки скоростного трамвая на проспекте Леся Курбаса, 20 в Киеве. Следствие продолжается по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 356 (самоуправство) и ч.3 ст.197-1 (самовольное строительство зданий или сооружений на самовольно занятом земельном участке).
Напомним, на проспекте Курбаса, 20 в Киеве строят ТРЦ, захватив полосу движения автомобилей. По плану там должна проиходить реконструкция конечной остановки скоростного трамвая. А фактически строится 90 тісяч квадратных метров коммерческой площади: более 300 магазинов, зоны отдыха, бары и рестораны, кинотеатр и др. Сдача центра планируется в следующем году.
Заказчиком строительства торгового центра является ООО "Фаворит-полис" и коммунальное предприятие "Киевпасстранс". "Фаворит-полис" - компания, основанная в 1994 году как такая, которая занимается розничной торговлей продуктов питания. Инвестор строительства - ООО "Спецстройстандарт", которій принадлежит Якову Бассу, отец Дениса Басса, замглавы Киевской городской государственной администрации во времена Леонида Черновецкого, и успешному киевскому адвокату и владельцу адвокатской конторы Сергею Турчинову через его Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Феникс".
Турчинов является бизнес-партнером народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "серого кардинала" столицы Вадима Столара. Вместе они являются владельцами нескольких совместных компаний. Помощники и подчиненные Вадима Столара были учредителями или собственниками компаний, пока в собственности Сергея Турчинова.
Подробнее смотрите в программе Шустров LIVE по 25 июля.
Читайте также
-
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор
-
Читайте также
-
-
16 июля, 2020 Каким будет новый глава НБУ? Экспертный опрос Эспрессо
-
16 июля, 2020 Виталий Портников: Россия – не союзник, а провокатор