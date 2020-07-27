Сбивание самолета МАУ: МИД назвал дату консультаций с Ираном по выплате компенсации близким жертв

27 июля, 2020, 19:49

В Киеве 29-30 июля пройдут консультации с представителями Ирана по выплате компенсаций близким жертв авиакатастрофы рейса "Международных авиалиний Украины"

Об этом во время совместного брифинга с председателем польского МИД Яциком Чапутовичем сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

"Мы пригласили иранскую сторону посетить Киев для консультаций. Они приезжают 29-30 июля. Я не могу раскрывать цифры компенсации, так как конечные суммы будут приняты после консультаций", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что Украина будет готова перевернуть эту страницу в отношениях с Ираном, после того, как иранская сторона будет нести ответственность.

Отметим, авиакатастрофа произошла 8 января 2020 г. во время взлета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. Через несколько дней иранские власти признали, что самолет был сбит их ракетами.

Напомним, что во Франции завершили расшифровку данных с двух бортовых самописцев пассажирского самолета МАУ рейса PS752.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал вследствие попадания в него ракеты , а также, что на тот момент он был исправен.

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