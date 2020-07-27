САП и НАБУ предотвратили растрату имущества ОГХК на сумму 52 млн грн

27 июля, 2020, 16:51

САП и НАБУ предотвратили растрату имущества государственного общества "Объединенная горно-химическая компания" на сумму 52 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Facebook.

Согласно сообщению, САП совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) в сотрудничестве с новым руководством "Объединенной горно-химической компании" предотвратили растрату имущества хозобщества на сумму 52 млн грн.

В частности, правоохранители установили, что предыдущее руководство ОГХК приняло решение безвозмездно передать австврийской компании-посреднице 1845 тонн рутилового концентрата, который сейчас находится в Одесском морском торговом порту. Однако выяснилось, что иностранная компания имеет около 600 млн грн долгов перед ОГХК и передача сырья может нанести хозобществу миллионные убытки.

"С целью недопущения загрузки и передачи сырья новое руководство госпредприятия обратилось к САП и НАБУ, которые, в свою очередь, инициировали наложение ареста на вышеуказанное сырье в пределах досудебного расследования фактов возможных злоупотреблений на госпредприятии", - отметили в пресс служба.

По информации САП 15 июля ходатайство прокуроров и детективов о запрете отчуждения рутилового концентрата в пользу компании-нерезидента удовлетворены в полном объеме и на сегодня обеспечено его исполнение.

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