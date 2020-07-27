"Надеюсь, что это была случайность": Резников заявил, что обстрелы после перемирия в Донбассе нужно расследовать

27 июля, 2020, 20:44

Из-за стрельбы по украинским военным на Донбассе после объявления перемирия должно быть проведено расследование

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии РБК-Украина .

"Надеюсь, что это был эксцесс, случайность, поскольку режим вступил в действие несколько часов назад, а линия разграничения достигает 400 км и не всем соответствующий приказ донесли. Мы ждем сведения за сутки от ООС и СММ ОБСЕ. В случае если это была преднамеренная провокация и умышленное нарушение договоренностей, к нарушителю должны быть применены соответствующие санкции ", - отметил Резников.

Он отметил, что украинские военные на этот раз не ответили на провокацию, но они имеют на это право в соответствии с международным законодательством. В частности, речь идет о Гаагской конвенции 1907 года "О законах и обычаях сухопутной войны" (раздел V, статья 40), которым определено, что любое существенное нарушение перемирия одной из сторон дает право другой отказаться от него и даже в случаях крайней необходимости, безотлагательно возобновить военные действия.

По его словам, обстрелы после перемирия на Донбассе нужно расследовать.

"Наши военные знают обо всех этих нормах и, поверьте, не стоят бездейственно в случае необходимости. Если коротко: в случае откровенного обновления вооруженной агрессии подконтрольными России вооруженными формированиями, мы имеем полное право на самооборону и ответ", - пояснил Резников.

Однако он уточнил, что Украина стремится минимизировать потери среди украинских военнослужащих и гражданских лиц, поэтому старается соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть гарантом прекращения огня на Донбассе.

Оккупанты трижды нарушили режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня".

Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников отметил, что Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, но знает, что несет за это ответственность .

Резников заявил, что несмотря на обстрелы с начала перемирия в целом режим прекращения огня выполняется .

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