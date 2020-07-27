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Espreso.tvОбществоПосол Украины в США: РФ могут отключить от системы SWIFT за ее поведение

Посол Украины в США: РФ могут отключить от системы SWIFT за ее поведение


фото: УНІАН
В обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться. Если РФ будет продолжать себя так вести, как сейчас, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT

Об этом посол Украины в США Владимир Ельченко заявил в интервью РБК-Украина.

"В обозримой перспективе санкции будут усиливаться. Если Россия будет продолжать себя вести так, как она ведет себя сегодня, а думаю, в ближайшее время это не изменится, то они дождутся еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT. Дело в том, что отключение от системы SWIFT негативно повлияет и на партнеров России. Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого. В свое время рассматривался вопрос о запрете регулярных авиарейсов из России в США (сейчас это произошло в связи с пандемией), речь могла бы идти о замораживании банковских счетов некоторых российских чиновников высокого уровня", - сказал Ельченко.

Он добавил, что об этом в свое время заявлял министр финансов США, и то, что санкции до сих пор не введены, еще ничего не значит.

"Они лежат и ждут своего часа. Вот на днях основной санкционный закон США был дополнен новыми положениями относительно Северного потока-2. Вопрос в том, когда это будет реализовано - завтра, через неделю или через год. Все прописано и готово к применению", - заявил посол.

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