Посол о визите Зеленского в США: это может произойти и до американских выборов
Об этом дипломат рассказал в интервью РБК-Украина.
"Сказать трудно - отметил посол, отвечая на вопрос о сроках визита. - Это может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, а не визитом ради визита. Если бы речь шла о таком визите, он мог бы уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов".
"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и вблизи него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это количество, сложившейся за последние десять лет, это новая диаспора", - сказал Ельченко.
Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.
"У нас есть несколько серьезных проектов, они на стадии подготовки к реализации". - добавил он.
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