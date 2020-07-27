Посол о визите Зеленского в США: это может произойти и до американских выборов

27 июля, 2020, 10:20

Посол Украины в США Владимир Ельченко предполагает, что визит украинского президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты может произойти и до президентских выборов в стране

Об этом дипломат рассказал в интервью РБК-Украина.

"Сказать трудно - отметил посол, отвечая на вопрос о сроках визита. - Это может произойти и до выборов, но дело в том, что мы работаем над серьезным, хорошо подготовленным визитом, а не визитом ради визита. Если бы речь шла о таком визите, он мог бы уже состояться, или мы бы старались его организовать еще до выборов".

"Это могла бы быть поездка в Калифорнию, пока ни один украинский президент там не был. Это могла бы быть поездка в штат Вашингтон, Сиэтл, где наиболее динамично растущая диаспора в США. В Сиэтле и вблизи него, по нашим данным, уже работает около 70 тысяч украинцев, это количество, сложившейся за последние десять лет, это новая диаспора", - сказал Ельченко.

Также, по словам посла, нужно подготовить торговые соглашения, соглашения об инвестициях, чтобы стороны могли их подписать.

"У нас есть несколько серьезных проектов, они на стадии подготовки к реализации". - добавил он.