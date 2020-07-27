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Espreso.tvКультураПавел Гудимов откроет во Львове выставку "Флинта 1970"

Павел Гудимов откроет во Львове выставку "Флинта 1970"


фото: Facebook Ya Gallery
Проект сосредоточен на одном годе жизни известного львовского художника

Завтра во Львове в Ya Gallery откроется выставка "Флинта 1970" - проект, который сосредоточен на одном годе жизни художника Зиновия Флинты. Выставка продлится до 23 августа и пройдет в рамках параллельной программы "Лабиринты ЛКСФ" Павла Гудимова, передает "Еспресо.Захид".

Зиновий Флинта стал в городе Льва одним из самых ярких представителей поколения "шестидесятников". Это художник, отважившийся в условиях идеологического диктата творить удивительные вещи, которые не вписывались в рамки тогдашнего официального "стиля", на что нужно было определенное мужество.

Как информируют организаторы, в экспозиции можно будет проследить историю переломного периода, слома двух эпох, изменивших мир - время 60-х и 70-х. Важно, что в 1970 году во Львове состоялась выставка "Львовская керамика", а в издательстве "Каменяр" вышла книга, которая впервые четко артикулировала это явление. Как важно и то, что одним из основоположников этого явления был Зиновий Флинта.

"В 1970 году Флинта собрал в папки портфолио - произведения, которые делал в 60-х, - и отправился в Союз художников (это была ответственная процедура), - подчеркивает Павел Гудимов. - В этом году он завершил этап, который можно связать с формальным влиянием учителей Карла Звиринского и Романа Сельского, предлагая уже свои современные подходы к живописи, графике и керамике. Этот переход можно почувствовать, собрав эти пограничные для его карьеры произведения в одном пространстве. Здесь хорошо прослеживается, как в разных техниках и материалах мутируют новые сюжеты. Так возникают "Дерево жизни" или "Стадион", которые, постепенно упрощаясь, переходят в разрешенную абстракцию декоративного искусства в керамике. Трудно реконструировать все важные для полноты картины детали, трудно четко назвать влияния на этом коротком этапе. Но мы видим необратимые изменения в произведениях и в самом авторе".

Что же еще происходило с Зеновием Флинтой в 1970-м? 1 сентября ему исполнилось 35 лет. Как анализирует Павел Гудимов, Флинта - молодой отец, у которого только что родился сын, а также внимательный человек. Он профессионально реализован - преподает, работает на Львовской керамико-скульптурной фабрике, где занимается керамикой, совместно с Андреем Бокотеем проектирует интерьеры и панно, а остаток времени уделяет работе с живописью и бумагой. Его поиски в это время становятся осознанными и приобретают признаки зрелости. До сих художников называют "молодыми" до 35 лет. Еще и поэтому для художника этот год был особенным.

"Прошло ровно 50 лет, и далеко не все прошло проверку временем, - заключает Павел Гудимов. - Теперь стоит и нам понять, возможно ли с этой дистанции увидеть силу художника в построении собственной карьеры. Наблюдать, какие ростки дала работа в художественном институте , а какие - на керамико-скульптурной фабрике. Что вообще этот один год дал нам с позиции деятельности одного художника для современного искусства".

 

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