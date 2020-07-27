Нидерланды не признают аннексию Крыма и будут продолжать санкции, - посол
Об этом де Мол сказал во время встречи с постоянным представителем президента Украины в АР Крым Антоном Кориневичем, сообщает в Facebook пресс-служба посольства Нидерландов.
"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и Минские соглашения не будут полностью выполнены", - сказал де Мол.
Нидерландский дипломат также подчеркнул, что Нидерланды поддерживают общественных активистов и семьи политзаключенных, а также юристов, которые им помогают.
"Через наш фонд по правам человека мы поддерживаем юристов, общественных активистов и семьи политзаключенных на местах и мы будем продолжать международное давление на Россию в соответствии с нашей политикой", - сказал де Мол.
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