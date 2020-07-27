Не могли рисковать жизнью заложников, - Геращенко объяснил, почему луцкого нападавшего не обезвредили снайперы

Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Еспресо.TV .

"Он (Кривошей, - ред.) очень хорошо подготовился. Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки", - пояснил он.

По словам Геращенко, Кривошей посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, так что снайпер не мог его снять.

"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять же, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации - то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой, - я считаю, это успех", - сказал он.

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