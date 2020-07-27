Не могли рисковать жизнью заложников, - Геращенко объяснил, почему луцкого нападавшего не обезвредили снайперы
Об этом рассказал в эфире одного из телеканалов заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Еспресо.TV .
"Он (Кривошей, - ред.) очень хорошо подготовился. Он очень грамотно действовал. Когда он захватил автобус, он специально выбрал тот автобус, в котором есть шторки. Потому что не во всех автобусах у нас сегодня есть шторки", - пояснил он.
По словам Геращенко, Кривошей посадил заложников вдоль окон, сам не показывался, так что снайпер не мог его снять.
"Поэтому все разговоры о том, что надо было его прикончить выстрелом снайпера, они могут остаться, опять же, для диванных экспертов. Мы не могли рисковать жизнью никого из заложников. И поэтому результат спецоперации - то, что все заложники остались живы. А то, что террорист находится за решеткой, - я считаю, это успех", - сказал он.
- Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса.
- Нападавший обнародовал требования, "поздравив" общественность с "Днем Антисистемы".
- Президент Украины Владимир Зеленский выполнил одно из требований нападавшего, захватившего автобус в Луцке.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский разговаривал с человеком, который удерживал заложников в Луцке.
- Правоохранители в Луцке вечером 21 июля задержали нападавшего на автобус, все заложники были освобождены.
- 23 июля суд принял решение арестовать Максима Кривоша на 60 суток без права внесения залога.
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