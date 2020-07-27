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Espreso.tvЭкономикаНБУ продлил упрощенную реструктуризацию кредитов из-за СOVID-19

НБУ продлил упрощенную реструктуризацию кредитов из-за СOVID-19


фото: bank.gov.ua
НБУ продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов из-за СOVID-19

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Согласно сообщению, НБУ продлил до 30 ноября действие упрощенных правил оценки кредитного риска при реструктуризации кредитов, осуществляемых банками в ответ на экономические проблемы заемщиков, обусловленные пандемией СOVID-19.

Также отмечается, что из оценки кредитного риска не будут изыматься кредиты, условиями реструктуризации по которым предусмотрено осуществление платежей с редкой периодичностью или в меньшем объеме, чем предусмотренные отдельным положением регулятора.

Кроме того, для непрерывности кредитной поддержки государственного сектора предусмотрено право банков при оценке кредитного риска по кредитам, предоставленным органам государственной власти и органам местного самоуправления (должники - бюджетные учреждения), не принимать во внимание информацию о состоянии выполнения ими доходной части бюджета в 2020 году .

В пресс-службе отметили, что эти изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 24 июля 2020 №105 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 26 марта 2020 №39". Отмечается, что это постановление вступило в силу с 25 июля.

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