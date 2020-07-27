На Закарпатье разлились реки и снова подтопили села

27 июля, 2020, 19:19

27 июля в результате прохождения кратковременных ливней произошло резкое поднятие уровня воды в горных ручьях и реках

Об этом сообщает Управление ГСЧС в Закарпатской области.

Как следствие, в селе Скотарское Воловецкого района рекой Веча уничтожен один и повреждены три мостики, подтоплено одно домохозяйство. Также через перелив воды затруднено транспортное сообщение с 36 домохозяйствами.

Фото: Facebook-страница Управление ДСНС в Закарпатской области

Повреждено около 30 м берегоукрепления и около 20 м грунтовой дороги. Для оказания помощи местному населению к расчистке русла привлекались спасатели 11-й государственной пожарно-спасательной части пгт Воловец.

Фото: Facebook-страница Управление ДСНС в Закарпатской области

В селе Верхний Студеный Межгорского района местный ручей разлился на автомобильную дорогу, подтоплены 3 домохозяйства.

В селе Ростока наблюдается разлив местного ручья на центральной улице протяженностью около одного километра, затруднен подъезд автомобилей к 10 домохозяйств.

Фото: Facebook-страница Управление ДСНС в Закарпатской области

Помощь населению по расчистке русел ручьев оказывали представители государственного пожарно-спасательного поста с. Пилипец.

В настоящее время последствия непогоды уточняются.