На Прикарпатье спасатели освободили львовских туристов из водной ловушки

27 июля, 2020, 11:45

Группа из 20 туристов не могла самостоятельно перейти через ручей у водопада

Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области, передает "Еспресо.Захид".

Под вечер 26 июля в Службу спасения поступило сообщение о том, что вблизи села Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области около 20 туристов не могут самостоятельно перейти через ручей вблизи водопада: из-за дождя в потоке резко поднялся уровень воды.

К месту происшествия направили мобильно-оперативную группу Богородчанского РО Управление ГСЧС в области.

Как выяснили чрезвычайники, часть туристов переправилась через ручей на грузовом автомобиле, но на другой стороне остался легковой автомобиль "Шкода Октавия" и четыре человека, из них двое детей, 2005 г.р. и 2007 г.р., жители Львова.

К поисково-спасательным работам привлекались четверо спасателей и одна единица техники поисково-спасательного отделения Ивано-Франковск.

Через 2 часа после полученного вызова спасатели организовали переправу людей через ручей и доставили их в село Манява для ночлега.

Фото: Facebook Управление ДСНС Украины в Ивано-Франковской области