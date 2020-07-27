На Прикарпатье правоохранители задержали мужчину, который во время застолья подорвал гранату

27 июля, 2020, 11:02

Есть пострадавший

Полицейские задержали злоумышленника, подорвавшего гранату в жилом доме в поселке городского типа Перегинское Рожнятовского района на Ивано-Франковщине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ивано-Франковской области, передает "Еспресо.Захид".

Как отмечают в полиции, 26 июля около 00:20 в полицию Рожнятовского района поступило сообщение о том, что в местную больницу доставлен мужчина с телесными повреждениями.

На место происшествия сразу же выехали оперативные работники и следственно-оперативная группа областной полиции.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители выяснили, что 51-летний пострадавший по месту жительства распивал спиртные напитки со знакомым. Во время застолья между мужчинами возник словесный конфликт, в результате чего гость вытащил из кармана предмет, похожий на гранату РГД-5, вынул предохранительную чеку, положил ее на стол и отошел к входной двери и бросил на пол в сторону потерпевшего. С места происшествия злоумышленник скрылся", - говорится в сообщении.

На месте полицейские изъяли фрагменты боеприпаса (предварительно, гранаты РГД-5), а также другие вещественные доказательства. Изъятые предметы направлены на экспертизу.

В результате подрыва гранаты пострадавший получил множественные травмы, осколочные ранения грудной клетки, живота, головы и ног и травматический шок. Мужчину госпитализировали в Перегинскую районную больницу.

Уже через несколько часов правоохранители разыскали и задержали злоумышленника: 39-летний местный житель был дома.

По данному факту следователи Ивано-Франковского областного управления полиции расследуют уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: законченное покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115) и незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 263). Задержанному объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото: Facebook Национальной полиции в Ивано-Франковской области