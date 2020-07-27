На Николаевщине от столкновения двух грузовиков погиб человек, еще трое - пострадали

27 июля, 2020, 17:33

Авария произошла около 12:00 на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" вблизи Новой Одессы

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

В ГСЧСН отметили, что 27 июля в 11:58 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" вблизи г. Новая Одесса.

По указанному адресу выехали спасатели из караула 21 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Стало известно, что во время проведения ремонтных работ дорожного покрытия в автомобиль дорожной службы МАЗ въехал проезжающий мимо грузовик MAN с полуприцепом. На момент ДТП в кабине МАЗ находился 1 водитель, еще 2 человека работали на дороге. В дальнейшем автомобиль MAN изменил траекторию движения и съехал в кювет, руководитель от полученных травм погиб на месте. Спасатели деблокировали тело погибшего. Водитель автомобиля МАЗ и двое работников получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

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