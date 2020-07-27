 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Николаевщине от столкновения двух грузовиков погиб человек, еще трое - пострадали

На Николаевщине от столкновения двух грузовиков погиб человек, еще трое - пострадали


фото: ДСНС
Авария произошла около 12:00 на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" вблизи Новой Одессы

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

В ГСЧСН отметили, что 27 июля в 11:58 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" вблизи г. Новая Одесса.

По указанному адресу выехали спасатели из караула 21 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Стало известно, что во время проведения ремонтных работ дорожного покрытия в автомобиль дорожной службы МАЗ въехал проезжающий мимо грузовик MAN с полуприцепом. На момент ДТП в кабине МАЗ находился 1 водитель, еще 2 человека работали на дороге. В дальнейшем автомобиль MAN изменил траекторию движения и съехал в кювет, руководитель от полученных травм погиб на месте. Спасатели деблокировали тело погибшего. Водитель автомобиля МАЗ и двое работников получили незначительные травмы и от госпитализации отказались.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 июля, 2020 понедельник

больше новостей

27 июля, 2020 понедельник

26 июля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать