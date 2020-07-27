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Espreso.tvОбществоНа Львовщине СБУ задержала на взятке руководителя подразделения Госпогранслужбы

На Львовщине СБУ задержала на взятке руководителя подразделения Госпогранслужбы


фото: Facebook Управління СБУ у Львівській області
Чиновник систематически требовал деньги с подчиненных

Служба безопасности Украины разоблачила командира группы Государственной пограничной службы во Львовской области, который наладил систему вымогательства взяток с подчиненных. Об этом сообщает Управление Службы безопасности Украины во Львовской области, передает "Еспрессо.Захид".

По данным предварительного следствия, чиновник за различные суммы решал вопрос о переводе подчиненных на место несения службы, ненаправление в командировку на более сложные пограничные участки, а также об избежании ответственности за прогулы.

Правоохранители задержали мужчину с поличным - во время получения взятки в размере 600 американских долларов.

Сейчас продолжаются обыски по месту работы и жительства задержанного.

"В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности", - сообщают в Управлении СБУ во Львовской области.

null
null Разоблачение злоумышленника проводилось совместно со следователями Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Львов, под процессуальным руководством военной прокуратуры Западного региона Украины.

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