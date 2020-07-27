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Espreso.tvКультураНа Львовщине отмечают 155-ю годовщину со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого

На Львовщине отмечают 155-ю годовщину со дня рождения митрополита Андрея Шептицкого


фото: kurs.if.ua
На этой неделе на Львовщине запланирован ряд мероприятий по случаю 155-летия со дня рождения главы УГКЦ, общественного деятеля, интеллектуала, мецената митрополита Андрея Шептицкого. Чествование памяти Шептицкого началось 26 июля и продлится до 29 июля

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает "Еспресо.Запад".

Так, 26 июля Львовский музей истории религии представил передвижную баннерную выставку "Посвященная жизнь" в помещении Храма Преображения Господня УГКЦ, что в городе Каменка-Бугская.

28 июля в 16:00 ч. в родном селе митрополита - Прилбичи, на Яворовщине - состоится художественная интервенция "Митрополит Андрей Шептицкий - духовный пастырь украинства". Событие будет происходить в Церкви-музее Праведного митрополита Андрея и Блаженного Климентия Шептицкого. В программе - презентация видеоконтента "Сакральная Яворивщина", презентация сувенирных открыток с посланиями митрополита, художественная презентация "Шептицкий глазами детей" и награждение победителей районного конкурса "Яворивские таланты 2020". Кроме того, состоится экскурсия "Тропами праведника".

29 июля пройдет традиционная паломничество в Прилбич: в 09:30 - панихида возле часовни-усыпальницы, в 10:00 - Божественная Литургия, которую возглавит Владыка Игорь, митрополит Львовский.

Также 29 июля мероприятия по празднованию 155-й годовщины со дня рождения Андрея Шептицкого проведут в Национальном музее во Львове им. Андрея Шептицкого (ул. Драгоманова, 42). В 13:00 презентуют детский проект-игру "Шептицкий - детям". В 15:00 состоится тематическая экскурсия "В дворе музея" (на территории Исторического дворцового комплекса НМЛ). А в 16:00 - презентация выставки "Слово и Митрополит" (из сборника рукописей и старопечатных НМЛ) и кураторский экскурсия.

Кроме того, в селе Прилбичи 29 июля в 12:00 состоится презентация фильма "Митрополит Андрей. Актуальное". Фильм посвящен деятельности митрополита Андрея Шептицкого. В частности, речь идет о начале и поддержке Шептицким различных институтов в первой половине ХХ века и актуальность данных институтов в настоящем.

Кроме того, как уже писал "Еспресо-Запад", во Львове торжественно откроют мурал с изображением Андрея Шептицкого.

Празднование 155-й годовщины со дня рождения Андрея Шептицкого продолжится в сентябре - с началом учебного года в школах планируется провести ряд просветительских и культурных мероприятий. В частности, среди учеников организуют конкурс исследовательских биографических работ, круглый стол для учителей христианской этики, музейный квест для детей "Дары Митрополита", педагогические чтения и научные конференции, а также экскурсии митрополичьего садами для учеников и учителей.

Справка:

Андрей Шептицкий родился 22 июля 1865 в селе Прилбичи Яворивского района Львовской области. Происходил из старинного украинского рода, который в XIX веке поддался полонизации, члены семьи стали франкоязычными римо-католиками. Несмотря на сильную оппозицию со стороны отца, он становится монахом Василианского ордена Греко-католической церкви.

В 36 лет Андрей Шептицкий становится Главой Греко-католической церкви. В течение 44 лет возглавлял Церковь и украинское общество в период двух мировых войн, пережил семь режимов: австрийский, российский, украинский, польский, советский, нацистский и снова советский. Был основателем лечебницы, Национального музея, Богословской Академии, оказывал финансовую поддержку различным религиозным, культурным и образовательным учреждениям. Митрополит Андрей был покровителем художников, студентов, а также новатором в экуменизме.

Умер 1 ноября 1944 года.

 

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