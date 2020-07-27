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Espreso.tvОбществоНа Львовщине не могут ослабить карантин из-за минимального превышения одного показателя

На Львовщине не могут ослабить карантин из-за минимального превышения одного показателя

Министерство здравоохранения опубликовало ежедневный отчет о ходе эпидемии в регионах

Минимальное превышение всего одного показателя не позволило Министерству здравоохранения изъять Львовщину из перечня регионов, где сейчас нельзя ослаблять карантин.

Это критерий выявленных больных на COVID-19, который, по предписаниям МЗ, не может достигать выше 11 процентов, но на Львовщине, по состоянию на 27 июля, он - 11,05.

В Ривненской (11,60), Тернопольской (11,96), Черновицкой (11,27), Ивано-Франковской (12,56) и Волынской (20,26) областях этот же показатель выше, следовательно, также не позволяет ослабить карантинные ограничения.

Зато на Закарпатье с критерием выявления больных коронавирусом все хорошо (9,94%), однако ослаблению карантина мешает показатель загруженности больниц, определенных как опорных для борьбы с эпидемией (63,18%).

  • Напомним, утром 27 июля на Львовщине подтверждены 8952 случая инфицирования коронавирусом, из них 238 - летальных, а 2070 пациентов уже выздоровели. За вчера лабораторные центры провели 378 ПЦР-тестов, 120 из которых оказались положительными. Смерть вследствие этой болезни за сутки подтвердили еще в пяти человек.

Инфограифка: МЗ

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