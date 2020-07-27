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Espreso.tvОбществоНа Львовщине насмерть разбился скутерист

На Львовщине насмерть разбился скутерист

Мужчина не справился с управлением и упал

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля около 8:40 на автодороге Киев-Чоп недалеко от поселка Щирец в Пустомытовском районе, сообщили "Еспресо.Захид" в полиции Львовщины.

Как предварительно установили следователи, мужчина не справился с управлением, съехал на обочину и упал. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Добавим, 50-летний водитель скутера - житель одного из сел Николаевского района.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения). Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

 

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