На Львовщине насмерть разбился скутерист

27 июля, 2020, 13:16

Мужчина не справился с управлением и упал

Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 июля около 8:40 на автодороге Киев-Чоп недалеко от поселка Щирец в Пустомытовском районе, сообщили "Еспресо.Захид" в полиции Львовщины.

Как предварительно установили следователи, мужчина не справился с управлением, съехал на обочину и упал. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

Добавим, 50-летний водитель скутера - житель одного из сел Николаевского района.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения). Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.