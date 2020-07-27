На Львовщине будут судить таможенников и нацгвардейца за махинации с "гуманитаркой"

27 июля, 2020, 17:02

В результате таких действий должностных лиц бюджет недополучил 4,2 миллиона гривень

Речь идет о двух работниках Львовской таможни и одного из заместителей начальника территориального управления Нацполиции, которые вместе с предпринимателем наладили "схему" ввоза в Украину брендовой итальянской одежды. Чтобы избежать уплаты в бюджет обязательных таможенных платежей, товар завозили под видом гуманитарной помощи, сообщили в полиции Львовщины.

По такой "схеме" ввезли одежды почти на 10 миллионов гривень. Товар хранили на складе воинской части, которая служила якобы зоной таможенного контроля. Однако таможенного контроля товар не проходил. Следовательно, сумма неуплаченных налогов и таможенных платежей составляет более 4,2 миллиона гривень.

Досудебное расследование по этому делу завершили, а обвинительные акты передали в суд.

Действия обвиняемых квалифицировали по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Обвиняемым может грозить от двух до пяти лет заключения, три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и штраф.

Добавим, дело в отношении предпринимателя-владельца товара сейчас уже рассматривается в суде.